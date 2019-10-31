THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı
Törenden görüntüler THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın konuşması İSTANBUL - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı.
31.10.2019 21:39
Törenden görüntüler
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın konuşması İSTANBUL - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı.
Kaynak: AA
VİDEO: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı