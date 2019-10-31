THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı

Törenden görüntüler THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın konuşması İSTANBUL - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı.

31.10.2019 21:39
THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı

Törenden görüntüler

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın konuşması İSTANBUL - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül törenine katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması ödül töreni - İlker Aycı
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