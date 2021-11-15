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Thunderbird sonbahar kutlama etkinliği düzenlendi

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği Etkinliğe katılanlar Etkinlikten görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Queens County Çiftlik Müzesi'nde, Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği

Etkinliğe katılanlar

Etkinlikten görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Queens County Çiftlik Müzesi'nde, Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği düzenlendi.

Thunderbird sonbahar kutlama etkinliği düzenlendi

Thunderbird sonbahar kutlama etkinliği düzenlendi

Thunderbird sonbahar kutlama etkinliği düzenlendi

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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