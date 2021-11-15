Thunderbird sonbahar kutlama etkinliği düzenlendi
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği Etkinliğe katılanlar Etkinlikten görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Queens County Çiftlik Müzesi'nde, Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği
Etkinliğe katılanlar
Etkinlikten görüntüler NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Queens County Çiftlik Müzesi'nde, Thunderbird Kızılderili Sonbahar Dansı kutlama etkinliği düzenlendi.