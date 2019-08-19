Thor: Love And Thunder Filmi
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Thor serisinin 4. devam filminin yöntmenliğini ve senaristliğini Taika Waititi üstlenirken başrollerde Tessa Thompson, Natalie Portman ve Chris Hemsworth yer alıyor.
Yönetmen: Taika Waititi
Senaryo: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Thor: Love and Thunder
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.11.2021
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