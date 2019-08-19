Thor: Love And Thunder Filmi

Thor: Love And Thunder Filmi

Thor: Love and Thunder filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Thor: Love and Thunder filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.08.2019 08:54
Thor: Love And Thunder Filmi

Thor serisinin 4. devam filminin yöntmenliğini ve senaristliğini Taika Waititi üstlenirken başrollerde Tessa Thompson, Natalie Portman ve Chris Hemsworth yer alıyor.


Yönetmen: Taika Waititi
Senaryo: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Thor: Love and Thunder
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.11.2021

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Kaynak: InterSinema.com
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