The Witcher yayımlandı! The Witcher 1. sezon 1. bölüm izle

20.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:57

Canavar avcısı" Witcher''ın merkezde yer aldığı hikaye dizi olarak Netflix aracılığı ile evlere konuk olacak. Yayımlanmasına kısa bir zaman kala, The Witcher'ın ilk sezosu 1 saatlik 8 bölümden oluşuyor. Peki, The Witcher ne zaman ve saat kaçta? The Witcher oyuncuları...

The Witcher 1. sezon 1. bölüm izle...

2. SEZON ONAYI GELDİ!

Toplamda 8 kitaptan uyarlanan dizi, ilk sezon ile olayların tarihsel süreç akışında gelişmediğini izleyiciye kanıtlayacak ve 1. sezonunun bir çırpıda bitmesine neden olacak gibi görünüyor. Game of Thrones'un tahtına kurulmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 2. sezon için onay alan dizinin hazırlıklarının ise başladığı söyleniyor. The Witcher yeni sezon bölümlerinin Şubat 2020'de çekimlerine başlanacağı öne sürüldü.

THE WİTCHER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Noel tatilien denk gelen ve merakla beklenen dizi, 20 Aralık'ta Netflix üzerinden seyircilerle buluşacak. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin yarattığı 8 kitaplık fantastik hikayeden meydana gelen The Witcher,Türkiye saatiyle 11.00'da resmen Netflix'te olacak.

THE WİTCHER KONUSU

Canavarları avlamakla uğraşan yalnız avcı Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.

THE WİTCHER OYUNCU KADROSU

Heyecanla beklenen The Witcher dizisinin başrolünde Henry Cavill yer alıyor. Jodhi May, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Emma Appleton, Eamon Farren, Joey Batey, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Maciej Musial, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer gibi isimler de dizinin önemli karakterleri arasında bulunuyor.