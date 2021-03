The Witcher 2.sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın 2. sezonu büyük merakla bekleniyor. Bu kapsamda The Witcher 2.sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? sorularının araştırılıyor. Başrolünde İngiliz aktör Henry Cavill'in oynadığı The Witcher dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

The Witcher 2. sezon çıkış tarihine ilişkin yapımcılardan net bir açıklama yapılmadı ancak dizinin 2. sezonunun 2021'in sonlarına doğru Netflix ekranlarında olacağı tahmin ediliyor. Dizinin ilk sezonu ile ikinci sezonu arasında bu kadar süre olmasının nedeni ise tüm sektörleri etkileyen koronavirüs pandemisi olarak gösteriliyor.

THE WITCHER 1. SEZON ÖZETİ

Sonun Başlangıcı

Geralt'ı Blaviken kasabasında düşmanca davranan ahali ve kurnaz bir büyücü karşılar. Nilfgaard'ın gözlerini Cintra'ya dikmesiyle Ciri'nin kraliyet yaşantısı altüst olur.

Dört Altın

Zorbalığa uğrayan ve ihmal edilen Yennefer, şans eseri bir kaçış yolu bulur. Sözde bir şeytanı avlayan Geralt'ın işleri yolunda gitmez. Ciri kalabalık bir gruba sığınır.

Hain Dolunay

Geralt, bir yaratığın rahatsız ettiği bir krallıkta başka bir Witcher'ın yarım bıraktığı işi üstlenir. Yennefer büyük bir bedel ödeyerek sihirli, yeni bir gelecek kurar.

Şölenler ve Cenazeler

Geralt bunun iyi bir fikir olmadığını bile bile Jaskier'e bir kraliyet balosunda eşlik eder. Ciri büyülü bir ormana girer. Yennefer yanındakileri korumaya çalışır.

Bastırılmış İstekler



Uyarılara kulak asmayan Yennefer, kaybettiği bir şeyi geri almak için çare arar. Geralt istemeden Jaskier'i tehlikeye atar. Ciri'yi arama çalışmaları yoğunlaşır.

Nadir Türler



Gizemli bir adam, Geralt'ı bir ejderhayı yakalamak için yapılan ava katılmaya ikna etmeye çalışır. Bu av tanıdık bir simayı cezbeder. Ciri kime güvenebileceğini sorgular.

Düşüşten Önce



Nilfgaard'ın yükselen gücü Kıta için tehlike oluştururken Yennefer, geride bıraktığı geçmişe göz atar. Geralt ise Şaşırma Hakkı'na ilişkin yükümlülüğünü gözden geçirir.

Çok Daha Fazlası

Geralt dehşet verici bir grup düşmandan saklanır. Yennefer ve diğer büyücüler direnmeye hazırlanır. Sarsılan Ciri, bir yabancının iyiliğine bel bağlar.