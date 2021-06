The Walking Dead 11. sezon ne zaman? The Walking Dead yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead 10.sezon'da birçok kritik olay yaşanmıştı, şimdi dizinin finalinin başlayacağı 11.sezon tarihi açıklandı. 11. Sezonla birlikte ekranlara veda edecek The Walking Dead'in final sezonu 24 bölümden oluşacak. Peki, The Walking Dead 11. sezon ne zaman? The Walking Dead yeni sezon ne zaman yayınlanacak?