The Walking Dead 11. sezon ne zaman? The Walking Dead yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead 10.sezon'da birçok kritik olay yaşanmıştı, şimdi dizinin finalinin başlayacağı 11.sezon tarihi açıklandı. 11. Sezonla birlikte ekranlara veda edecek The Walking Dead'in final sezonu 24 bölümden oluşacak. Peki, The Walking Dead 11. sezon ne zaman? The Walking Dead yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead 10.sezon'da birçok kritik olay yaşanmıştı, şimdi dizinin finalinin başlayacağı 11.sezon tarihi açıklandı. 11. Sezonla birlikte ekranlara veda edecek The Walking Dead'in final sezonu 24 bölümden oluşacak. Peki, The Walking Dead 11. sezon ne zaman? The Walking Dead yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimzide…

THE WALKING DEAD 11. SEZON NE ZAMAN?

The Walking Dead final sezonu olan 11.sezona çizgi romanlarda gördüğümüz yeni bir karakterde dahil olabilir. Koronavirüs nedeniyle çekimleri aksayan ve 2 parçada çekilen 10.sezonun aksine, 11.sezon biraz gecikse de tam olarak yayınlanacak. 10.sezonun ardından oldukça ilgi çekici olaylar yaşanacağı kesin hatta yeni bir ana karakter diziye geliyor.

İlk 8 bölümle 22 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan The Walking Dead 11.sezon da büyük olaylar gerçekleşmesi bekleniyor. The Reapers isimli ekip ortalığı kasıp kavuracak gibi dururken, Alfa ve Beta olayının da bitmiş olması herkesi mutlu edecek.