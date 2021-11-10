The Unforgivable Filmi - Haberler
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The Unforgivable Filmi

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The Unforgivable Filmi

The Unforgivable filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Unforgivable filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

İşlediği şiddet suçu nedeniyle aldığı hapis cezasını tamamlamasının ardından tahliye edilen Ruth Slater ( Sandra Bullock ), topluma geri döner. Ancak toplum onun geçmişini unutmayı reddeder. Bir zamanlar evim dediği yerde acımasız yargılamalarla karşı karşıya kalan Ruth'un kefaret için tek umudu, bir zamanlar terk etmek zorunda bırakıldığı ve uzun süredir görüşmediği kız kardeşini bulmaktır.

Oyuncular: Sandra Bullock, Jon Bernthal, Viola Davis, Vincent D'Onofrio, Aisling Franciosi, Linda Emond, Rob Morgan, Richard Thomas

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: The Unforgivable

Vizyon Tarihi: 10.12.2021

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