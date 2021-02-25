The service is unavailable ne demek? AÖF girişi neden yapılamıyor? AÖL online sınavına giriş yapamıyorum!

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınav girişi! AÖL giriş! AÖL sınav! AÖL online sınav! The service is unavailable ne demek? AÖF girişi neden yapılamıyor? AÖL online sınavına giriş yapamıyorum!

Açıköğretim Lisesi sınavları corona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi (online) olarak yapılacağı duyuruldu. The service is unavailable ne demek? AÖF girişi neden yapılamıyor? AÖL online sınavına giriş yapamıyorum!

THE SERVICE UNAVAILABLE NE DEMEK?

Service Unavailable" hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir. Bu hata kodu farklı şekillerde çıkabilmektedir ancak içeriği ne olursa olsun aslında söylemek istediği şey aynıdır.

AÖF GİRİŞİ NEDEN YAPILAMIYOR?

1. dönem sınavlarının online ortam üzerinden gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından bu sabah saat 09:30'da sınavların başlayacağı duyurulmuştu.Fakat AÖF girişi sağlanamadı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'den konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz. AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30'da sona erecek.