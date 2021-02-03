The Night House Filmi

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The Night House, kısa bir süre önce vefat eden kocasıyla ilgili karanlık sırları ortaya çıkarmaya başlayan dul bir kadının hikayesini konu ediyor.

Yönetmen: David Bruckner

Senaryo: Ben Collins, Luke Piotrowski

Oyuncular: Rebecca Hall, Stacy Martin, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, Vondie Curtis-Hall, Allie McCulloch, Samantha Buck , Amy Zubieta, Derek M. Puma, David Abeles , Laura Austin, Amber Anne, Dannielle Rose, Michael Flores, Patrick Klein, Andy Rich, Shawn Hopseker, Crystal Swann, ArthurMk, Catherine Weidner, Saylor Wellman, Jacob Garrett White, Michael Harrington, James W. Meagher, Juniper Cherniak, Daniel Rayome

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Night House

Yapımcı Firma: 20th Century Studios

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 108 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 16.07.2021

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Kaynak: InterSinema.com