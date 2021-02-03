The Night House Filmi
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The Night House, kısa bir süre önce vefat eden kocasıyla ilgili karanlık sırları ortaya çıkarmaya başlayan dul bir kadının hikayesini konu ediyor.
Yönetmen: David Bruckner
Senaryo: Ben Collins, Luke Piotrowski
Oyuncular: Rebecca Hall, Stacy Martin, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, Vondie Curtis-Hall, Allie McCulloch, Samantha Buck , Amy Zubieta, Derek M. Puma, David Abeles , Laura Austin, Amber Anne, Dannielle Rose, Michael Flores, Patrick Klein, Andy Rich, Shawn Hopseker, Crystal Swann, ArthurMk, Catherine Weidner, Saylor Wellman, Jacob Garrett White, Michael Harrington, James W. Meagher, Juniper Cherniak, Daniel Rayome
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Night House
Yapımcı Firma: 20th Century Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 16.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com