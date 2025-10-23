Haberler

The Kardashians nereden, nasıl izlenir? The Kardashians Türkçe hangi kanalda, hangi platformda?

The Kardashians nereden, nasıl izlenir? The Kardashians Türkçe hangi kanalda, hangi platformda?
Güncelleme:
Ekranların en ünlü ailesi yeniden karşımızda! Hayatlarının her anını izleyicilerle paylaşan Kardashian ailesi, yeni dizileriyle gündelik yaşamlarının perde arkasını bir kez daha gözler önüne serecek. Peki, The Kardashians nereden, nasıl izlenir? The Kardashians Türkçe hangi kanalda, hangi platformda?

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall ve Kylie, kameraların karşısına geçerek magazin manşetlerinin ardındaki gerçek hikâyeleri anlatıyor. İzleyiciler, The Kardashians'ı Türkçe olarak hangi dijital platformda ve hangi kanalda bulabileceklerini merak ediyor. İşte diziyi takip etmek isteyenler için tüm detaylar...

THE KARDASHİANS NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Dünyanın en ünlü ailesi, yepyeni bölümleriyle ekranlara dönüyor! Kardashian ailesi, özel yaşamlarının tüm yönlerini izleyicilerle paylaşarak yine gündem yaratmaya hazırlanıyor. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall ve Kylie; iş dünyasındaki başarılarından aile içi anlara, eğlenceli aktivitelerden duygusal paylaşımlara kadar her detayı hayranlarıyla buluşturuyor. Aşk, aile ve başarı dolu bu hikâyeleriyle izleyenlere samimi bir dünyanın kapılarını aralıyorlar.

The Kardashians dizisini izlemek isteyenler, yapımı Disney Plus üzerinden takip edebilirler.

THE KARDASHİANS HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

The Kardashians, yalnızca Disney Plus platformunda izlenebilmektedir. Yeni bölümler, platformda düzenli olarak yayınlanmakta ve dizi, Türkçe dublaj ile altyazı seçenekleriyle izleyicilere sunulmaktadır.

