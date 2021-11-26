The Hunter Call of the Wild sistem gereksinimleri 2021! The Hunter Call of the Wild sistem gereksinimleri neler?
Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunların arasında bulunan The Hunter Call of the Wild'ın sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki The Hunter Call of the Wild sistem gereksinimleri neler? The Hunter Call of the Wild kaç GB? Detayları haberimizde...
TheHunter Call of the Wild gibi bir avcılık oyununu daha önce hiç deneyimlemediniz. Gerçeğini aratmayan muhteşem hayvanlardan her adımınızda hışırdayan yapraklara ve rüzgarın uğultusuna kadar yaşam fışkıran atmosferik bir açık dünya sizi bekliyor. Bu görkemli dünyada ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla birlikte avlanabilirsiniz. Unutmayın, bu dünyanın yalnızca ziyaretçisi değil onun yaşayan, nefes alan bir parçasısınız. İlk kızıl geyiğinizi çalıların arasında ilk fark ettiğinizdeki duygu ve heyecan ise tarifsiz.
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- İşletim Sistemi: 64bit OS - Windows 7
- İşlemci: Intel i3-4170
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/ ATI HD7870 - 1GB VRAM
İşletim Sistemi: 64bit OS - Windows 10
İşlemci: Intel i7 quad-core
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVidia GTX 760/ R9 270x - 4GB VRAM
theHunter Call of the Wild'ı oynayabilmeniz için en temel kurulumlar dahil en az 60 GB boş alan gerekmektedir.
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