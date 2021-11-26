The Hunter Call of the Wild sistem gereksinimleri 2021! The Hunter Call of the Wild sistem gereksinimleri neler?

TheHunter Call of the Wild gibi bir avcılık oyununu daha önce hiç deneyimlemediniz. Gerçeğini aratmayan muhteşem hayvanlardan her adımınızda hışırdayan yapraklara ve rüzgarın uğultusuna kadar yaşam fışkıran atmosferik bir açık dünya sizi bekliyor. Bu görkemli dünyada ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla birlikte avlanabilirsiniz. Unutmayın, bu dünyanın yalnızca ziyaretçisi değil onun yaşayan, nefes alan bir parçasısınız. İlk kızıl geyiğinizi çalıların arasında ilk fark ettiğinizdeki duygu ve heyecan ise tarifsiz.

THE HUNTER CALL OF THE WILD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

THE HUNTER CALL OF THE WILD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64bit OS - Windows 7

İşlemci: Intel i3-4170

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/ ATI HD7870 - 1GB VRAM

THE HUNTER CALL OF THE WILD ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64bit OS - Windows 10

İşlemci: Intel i7 quad-core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 760/ R9 270x - 4GB VRAM

THE HUNTER CALL OF THE WILD KAÇ GB?

theHunter Call of the Wild'ı oynayabilmeniz için en temel kurulumlar dahil en az 60 GB boş alan gerekmektedir.

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