The Great Ace Attorney Chronicles çıkış yapacağı platformları duyurdu!

Capcom, JaponThe Great Ace Attorney Chronicles'ı PlayStation 4, Switch ve PC (Steam) için duyurdu. The Great Ace Attorney Chronicles ne zaman çıkış yapacak, fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde!

The Great Ace Attorney Chronicles daha önce sadece Japonya'da piyasaya sunulmuş The Great Ace Attorney: Adventures ve The Great Ace Attorney 2: Resolve'u içerecek.

Spin-off seri The Great Ace Attorney 1800'lerin sonlarında Japonya Meiji dönemi ile Britanya'nın Victoria devrinde geçiyor. Oyunun başrollerinde Teito Yumei Üniversitesinde İngiliz öğrenci Ryunosuke Naruhodo ve ana Ace Attorney serisinin baş karakteri Phoenix Wright yer alıyor. Rynusuke Naruhodo'nun, İngiltere'ye seyahat edip, Sherlock Holmes ile buluşmasını konu alıyor.

THE GREAT ACE ATTORNEY CHRONICLES FİYATI AÇIKLANDI

The Great Ace Attorney Chronicles, PlayStation 4, Switch ve PC (Steam) için çıkış yapacağını duyurdu. 27 Temmuz'da Batıda ve 29 Temmuz'da Japonya'da çıkış yapacak.

Oyunun fiyatı 39.99 dolar.