The Forever Purge Filmi
The Forever Purge filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Forever Purge filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
12 saat boyunca tüm suçların serbest olmasıyla birlikte yaşanan olayları konu edinen Arınma Gecesi filminin 5. devam halkası olan yapımın oyuncu kadrosunda Ana de la Reguera, Gregory Zaragoza, Tenoch Huerta, Emily Trujillo gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Everardo Gout'un oturduğu filmin senaryosunu James DeMonaco kaleme alıyor.
Yönetmen: Everardo Gout
Senaryo: James DeMonaco, James DeMonaco
Oyuncular: Ana de la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Sammi Rotibi, Joshua Dov, Anthony Molinari, John Flanagan, Ana González, Gregory Zaragoza, Mark Krenik, Edward Gelhaus, Scott Douglas MacLachlan, Brett Edwards, Gary Nohealii, Yomary Cruz, Erin Dinsmore, Emily Trujillo, Patrick Millin, Baker Wiles, Kat Smith, Willow Beuoy, Keenan Henson, Patrick Zapata, Patricio Doren
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: The Forever Purge
Yapımcı Firma: Blumhouse Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Blumhouse Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com