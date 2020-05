The Forever Purge Filmi The Forever Purge filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Forever Purge filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12 saat boyunca tüm suçların serbest olmasıyla birlikte yaşanan olayları konu edinen Arınma Gecesi filminin 5. devam halkası olan yapımın oyuncu kadrosunda Ana de la Reguera, Gregory Zaragoza, Tenoch Huerta, Emily Trujillo gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Everardo Gout'un oturduğu filmin senaryosunu James DeMonaco kaleme alıyor. Yönetmen: Everardo Gout Senaryo: James DeMonaco, James DeMonaco Oyuncular: Ana de la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Sammi Rotibi, Joshua Dov, Anthony Molinari, John Flanagan, Ana González, Gregory Zaragoza, Mark Krenik, Edward Gelhaus, Scott Douglas MacLachlan, Brett Edwards, Gary Nohealii, Yomary Cruz, Erin Dinsmore, Emily Trujillo, Patrick Millin, Baker Wiles, Kat Smith, Willow Beuoy, Keenan Henson, Patrick Zapata, Patricio Doren Filmin Türü: 0 Orijinal Adı: The Forever Purge Yapımcı Firma: Blumhouse Productions Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Blumhouse Productions Vizyon Tarihi: 01.01.2070