The Elder Scrolls Online'ın yeni sürümünün çıkış tarihi ve platformları belli oldu!

The Elder Scrolls Online'ın yeni nesil sürümü The The Elder Scrolls Online: Console Enhanced'in 8 Haziran'da PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkış yapacağı duyuruldu.

Yayıncı Bethesda Softworks ve geliştirici Zenimax Online Studios'ın oyunu The Elder Scrolls yeni nesil versiyonuyla oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geliştirilmiş sürüm The Elder Scrolls Online: Console Enhanced'in çıkış tarihi ve çıkacağı platformlar yayınlandı.

THE ELDER SCROLLS ONLINE YENİ SÜRÜMÜNÜN ÇIKIŞ TARİHİ

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced'in çıkış tarihi 8 Haziran olarak açıklandı. Oyunun çıkacağı platformlar ise PlayStation 5 ve Xbox Series olarak duyuruldu.

Yeni oyun beraberinde birçok yenilik getiriyor. The Elder Scrolls Online: Console Enhanced oyunculara Performans modunda 60 kare hızı, artırılmış çizim mesafesi, gelişmiş anti-aliasing, gelişmiş yansımalar, yüksek çözünürlüklü grafikler, gelişmiş ortam aydınlatması, gelişmiş gölgeler, alan derinliği ve hızlı yükleme süreleri sunacak.

THE ELDER SCROLLS ONLINE: CONSOLE ENHANCED FRAGMANI

Oyuna PlayStation 4 veya Xbox One'da sahip olan kullanıcılar yeni nesil sürümü ücretsiz olarak yükseltebilecek. The Elder Scrolls Online'ın bir sonraki büyük versiyonu Blackwood modu ise Haziran'da geliyor.

Merakla beklenen fragman da gösterime girdi!