The Croods 2 Filmi
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The Croods 2 Filmi

The Croods 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Croods 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48
The Croods 2 Filmi

Joel Crawford'un yönetmenliğini yaptığı macera ve komedi temalı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde , , Emma Stone gibi birbirinden değerli oyuncular görev alıyorlar.

Yönetmen: Joel Crawford

Senaryo: Dan Hageman , Kirk DeMicco, Kevin Hageman , Chris Sanders

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Croods 2

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 25.12.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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