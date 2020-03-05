The Croods 2 Filmi
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Joel Crawford'un yönetmenliğini yaptığı macera ve komedi temalı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Nicholas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone gibi birbirinden değerli oyuncular görev alıyorlar.
Yönetmen: Joel Crawford
Senaryo: Dan Hageman , Kirk DeMicco, Kevin Hageman , Chris Sanders
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Croods 2
Yapımcı Firma: DreamWorks Animation
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 25.12.2020
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Kaynak: InterSinema.com