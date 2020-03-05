The Croods 2 Filmi

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48

Joel Crawford'un yönetmenliğini yaptığı macera ve komedi temalı animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Nicholas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone gibi birbirinden değerli oyuncular görev alıyorlar.

Yönetmen: Joel Crawford

Senaryo: Dan Hageman , Kirk DeMicco, Kevin Hageman , Chris Sanders

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Croods 2

Yapımcı Firma: DreamWorks Animation

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 25.12.2020



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Kaynak: InterSinema.com