The Broken Hearts Gallery Filmi The Broken Hearts Gallery filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Broken Hearts Gallery filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

New York’ta yaşayan Lucy, bir sanat galerisinde asistan olarak çalışan genç bir kadındır. Duygusal bir koleksiyoncu olan Lucy, yaşadığı her ilişkisinden kendisine bir hatıra kalacak bir şeyler toplar. Son erkek arkadaşı tarafından terk edildikten sonra Lucy, sevginin geri bıraktığı ögeler için bir galeri açmaya karar verir. Kısa sürede büyük yankı uyandıran galeri, Lucy dahil tüm romantikler için yeni bir başlangıç oluşturur. Yönetmen: Natalie Krinsky Senaryo: Natalie Krinsky Oyuncular: Dacre Montgomery, Geraldine Viswanathan, Selena Gomez, Molly Gordon, Phillipa Soo, Suki Waterhouse, Bernadette Peters, Utkarsh Ambudkar , Megan Ferguson, Arturo Castro, Taylor Hill Filmin Türü: Romantik Orijinal Adı: The Broken Hearts Gallery Yapımcı Firma: No Trace Camping Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD, Kanada Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 108 dk. Dağıtıcı Firma: No Trace Camping Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Broken Hearts Gallery Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com