The Beatles Hindistan'da, İspanya'da, Japonya'da, İtalya'da konser verdi mi?

The Beatles Hindistan'da, İspanya'da, Japonya'da, İtalya'da konser verdi mi?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hem yarışmacının hangi yanıtı vereceğini dikkatle takip ediyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırmalara girişiyor. Program, eğlendirirken öğretme şansı sunarak seyircilere bilgi dolu dakikalar yaşatıyor. Peki, Beatles hangi ülkede halka açık konser vermemiştir?

THE BEATLES HANGİ ÜLKEDE HALKA AÇIK KONSER VERMEMİŞTİR?

A: İspanya

B: Japonya

C: İtalya

D: Hindistan

Cevap : D

The Beatles, aktif oldukları dönemde birçok ülkede konser vermiştir; ancak Hindistan'da hiç halka açık konser vermemişlerdir. Grup üyeleri Hindistan'a yalnızca Maharishi Mahesh Yogi ile meditasyon yapmak için gitmiş, fakat orada bir konser düzenlememiştir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan yarışmada, her soruyla birlikte ödüller katlanarak artıyor. İlk baraj 5.000 ₺ ile 2. soruda geçiliyor, ardından 50.000 ₺ değerindeki büyük baraj ise 7. soruda sizleri bekliyor. Tüm engelleri aşarak 13. soruya ulaşan yarışmacılar, 5.000.000 TL'lik büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışma sırasında istediğiniz an çekilebilirsiniz; bu durumda son doğru cevapladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Eğer yanlış cevap verirseniz, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Stratejinizi iyi kurarak hem eğlenceli hem de kazanç dolu bu yarışmada şansınızı deneyebilirsiniz!

