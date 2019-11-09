The Batman Filmi

09.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:58

Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunda yönetmen Reeves'le birlikte Bill Finger, Bob Kane ve Mattson Tomlin'in imzalarını görüyoruz.

Yeni Batman'i Robert Pattinson'un ve Catwomen'ı Zoë Kravitz'in canlandıracağı filmde diğer rollerde Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell ve Andy Serkis yer alıyorlar.

Yönetmen: Matt Reeves

Senaryo: Matt Reeves, Bill Finger, Bob Kane, Mattson Tomlin

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell, Andy Serkis

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Batman

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros.

Vizyon Tarihi: 25.06.2021



The Batman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com