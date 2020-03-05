The Bad Guys Filmi
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The Bad Guys Filmi

The Bad Guys filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Bad Guys filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58
The Bad Guys Filmi

Pierre Perifel yönetmenliğini üstlendiği animasyon filminin senaryosunu yazar Aaron Blabey'in kitabından Etan Cohen ve Hilary Winston birlikte kaleme almışlar.

Yönetmen: Pierre Perifel

Senaryo: Aaron Blabey, Etan Cohen, Hilary Winston

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Bad Guys

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 24.09.2021


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Kaynak: InterSinema.com

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