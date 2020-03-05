The Bad Guys Filmi
The Bad Guys filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Bad Guys filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Pierre Perifel yönetmenliğini üstlendiği animasyon filminin senaryosunu yazar Aaron Blabey'in kitabından Etan Cohen ve Hilary Winston birlikte kaleme almışlar.
Yönetmen: Pierre Perifel
Senaryo: Aaron Blabey, Etan Cohen, Hilary Winston
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Bad Guys
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com