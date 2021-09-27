TGB: "Mecliste çözüm, PKK'yı kurtarma planıdır"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), muhalefet partilerinin ' Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli' açıklamasını, " Pkk'yı meşrulaştırma çalışması" olarak nitelendirdi.

TGB, bazı muhalefet partilerinin 'Kürt sorunu TBMM'de çözülmeli' açıklamalarına yönelik basın açıklaması düzenledi. Ulus Atatürk Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına, TGB Genel Başkanı Dilek Çınar ve Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz katıldı.

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, muhalefetin "Kürt sorununu TBMM'de çözelim", "Kürt sorununun çözümünde HDP muhatap alınmalıdır" açıklamalarını PKK'yı meşrulaştırma ve HDP-PKK'yı kurtarma çabası olduğunu iddia etti.

"HDP-PKK'yı kurtarmaya çalışıyorlar"

Muhalefet partilerine seslenen Dilek Çınar, "Ey Kemal Kılıçdaroğlu, Ey Meral Akşener, 'Amerika'nın Ankara'daki adamı' Davutoğlu, 'IMF'nin beyaz atlı prensi' Ali Babacan, sizlere sesleniyorum: Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur. Fakat sizin Türkiye ile sorununuz vardır. Amerika'nın Türkiye ile sorunu vardır" diye konuştu. - ANKARA

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