TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekaniğin Hextech eklentileri olacağı duyuruldu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekaniğin Hextech eklentileri olacağı duyuruldu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekaniğin Hextech eklentileri olacağı duyuruldu!

TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekanik Hextech Eklentileri!

TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekaniğin Hextech eklentileri olacağı duyuruldu, Riot paylaştığı bir video ile yeni set hakkındaki tüm cevapları oyuncularla paylaştı.

Videoda paylaşılan Hextech özelliklerinden birkaçı:

Tüm menzilli şampiyonlara iki birim menzil sağlayın

Ek 200 Hp ve 20 saldırı hasarı sağlayan bir öğe

Savaşta her kaybettiğinizde bir altın kazanırsınız ve bir ücretsiz mağaza yenilemesi yaparsınız

Her savaş aşamasında hangi rakiple karşılaşacağınızı bilin

Dört benzersiz Ornn eseri sunan bir Cephanelik açın

Seviye 10'a çıkabilme

Yaklaşan sette toplam kaç Hextech eklentisinin olduğu veya oyuncuların bunları alma yöntemleri hala bilinmiyor. Yakın bir zamanda resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Set 6'nın Kasım ayı başlarında oyuna eklenmesi planlanıyor.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Beren Saat Yeşim Salkım Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFT Set 6 ile birlikte eklenecek ana mekaniğin Hextech eklentileri olacağı duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 23:14:59. #1.17#