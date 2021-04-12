TFFHGD Ağrı Şubesinden, İl Emniyet Müdürü Özen'e Ziyaret
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TFFHGD Ağrı Şubesinden, İl Emniyet Müdürü Özen'e Ziyaret

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TFFHGD Ağrı Şubesinden, İl Emniyet Müdürü Özen'e Ziyaret

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Yıldönümü kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Ağrı Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Yıldönümü kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı.

TFFHGD Ağrı Şube Başkanı Muhammed Sevim, Başkan Vekili Ahmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ali Alpaslan ile Recep Afşin'den oluşan heyet, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı Yıldönümü kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'i makamında ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı. Ziyarette TFFHGD Ağrı şubesinin çalışmaları hakkında İl Emniyet Müdürü Özen'e bilgiler verildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Özen, ziyaret dolayısıyla TFFHGD Ağrı şubesi yönetimine teşekkür etti. - AĞRI

TFFHGD Ağrı Şubesinden, İl Emniyet Müdürü Özen'e Ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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