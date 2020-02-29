TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1
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TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig 25. hafta maçında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

29.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:16
TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig 25. hafta maçında , sahasında karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı. Osmanlıspor, Suriye'nin İdlip bölgesinde yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden şehitleri unutmadı ve futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

STAT: OSMANLI

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Muhammet Yumak xx, Seyfettin Ünal xx

Osmanlıspor: Castanero xx, Ayuk xx, Oğuz Yıldırım xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx, Rıdvan Çankaya xx, Blagojevic xxx, Todorovic xx, Erdem Çetinkaya x (Okan Deniz dk. 68 x), Beykan Şimşek xx (Batuhan Yılmaz dk. 88 ?), Mertan Öztürk xx

Yedekler: Ahmet Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Berk Yiğit Karadağ, Tamer Aşık,

TEKNİK DİREKTÖR: İSMET TAŞDEMİR

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay xx, Fatih Kuruçuk xxx, Yalçın Ayhan xx, Bülent Cevahir xx, Ramazan Civelek xx (dk. 70 Ahmet Aras x), Attamah xx, Zeki Yıldırım xx (Erdal Öztürk dk. 79 x), Ndao xx, Emeghara x (Darri dk. 39 xx) Sobiech xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Barış Başdaş, Efe Tatlı, Engin Bekdemir, Çağrı Ortakaya

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Blagojevic (dk. 82) (Osmanlıspor), Fatih Kuruçuk (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Ayuk (Osmanlıspor)

(İHA)

Kaynak: İHA

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