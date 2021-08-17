Tezkiye ne demek? Tezkiye anlamı ne?
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Tezkiye ne demek? Tezkiye anlamı ne?

Tezkiye ne demek? Tezkiye anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tezkiye, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tezkiye ne demek? Tezkiye anlamı ne? İşte, Tezkiye kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tezkiye kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tezkiye anlamı ne? Tezkiye ne demek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TEZKİYE NE DEMEK?

Tezkiye:

(te'zkiye), Arapça tezkiye Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. isim, eskimiş Temize çıkarma, aklama.

2. isim, eskimiş Bir kimsenin iyi bir insan olduğunu kendisini tanıyanlardan soruşturarak ortaya çıkarma.

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