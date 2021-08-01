Tez-Koop-İş Sendikası AVM'lerde örgütlenmeye devam ediyor
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Tez-Koop-İş Sendikası AVM'lerde örgütlenmeye devam ediyor

Tez-Koop-İş Sendikası AVM'lerde örgütlenmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Alışveriş merkezlerinde (AVM) örgütlenme çalışmalarını sürdüren Tez-Koop-İş Sendikasıi ile Totem İş Güvenliği Ekipmanları arasında 400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Alışveriş merkezlerinde (AVM) örgütlenme çalışmalarını sürdüren Tez-Koop-İş Sendikasıi ile Totem İş Güvenliği Ekipmanları arasında 400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Migros, Carrefoursa ve Media Markt'ta örgütlü Tez-Koop-İş Sendikası, AVM'lerdeki örgütlülüğüne Totem İş Güvenliği Ekipmanlarını da ekledi.

Sendika ile işveren arasında yıl başından beri devam eden TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Totem İş Güvenliği Ekipmanları'nın İstanbul, Ankara ve Antalya'daki üç mağazasında 400 işçiyi ilgilendiren sözleşme taraflar arasında imzalandı.

1 Şubat 2021-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan sözleşmede; iyileştirme ve ücret artışı, 30 günlük ikramiye, kıdem zammı, yabancı dil tazminatı, kasa tazminatı, çocuk yardımı, öğrenim yardımı, bayram yardımı, giyim yardımı, evlenme, doğum ve ölüm yardımını içeren maddeler yer aldı.

"AVM'lerde yeni bir dönemi başlatıyoruz"

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, sözleşmeyle ilgili değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının olumsuzluklarına rağmen örgütlenme çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı.

Sendikalarının 110 bini aşkın üyesiyle "Ticaret Büro Eğitim ve Güzel Sanatlar" iş kolunun lider sendikası olduğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Tez-Koop-İş, iş kolumuzda faaliyet gösteren tüm sektörlerde öncü örgütlenmelerine devam ediyor. Totem İş Güvenliği Ekipmanları ile imzaladığımız TİS, hazır giyim mağazacılık sektöründe öncü niteliğe sahip. Bu sözleşmeyle AVM'lerde yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu sözleşmenin yüz binlerce AVM çalışanına örnek teşkil edeceğini biliyoruz. Bu vesile ile salgın sürecinde çok daha yoğun bir biçimde emek sömürüsüne maruz bırakılan AVM çalışanlarını Tez-Koop-İş Sendikası'na üye olmaya çağırıyor, örgütlenmenin, birlik ve dayanışmanın önemini bir kez daha önemle vurguluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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