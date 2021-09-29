Son dakika haberleri! Texas'ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Texas'ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ABD'nin Texas eyaletinde bulunan iki katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4'ü itfaiyeci olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan iki katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4'ü itfaiyeci olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer ala Dallas kentindeki Highland Hills Yolu üzerinde bulunan iki katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 4'ü itfaiyeci olmak üzere 7 kişi yaralanırken, 3 itfaiyecinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin, patlama nedeniyle bir kısmı çöken binaya doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine patlamadan önce geldiği kaydedildi.

Patlama çevredeki binalara da hasar verirken, Dallas İtfaiyesi, enkazı aramak için Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibini bölgeye sevk etti.

Dallas Belediye Başkanı Eric Johnson, insanların itfaiyeciler ve yaralananlar için dua etmelerini isteyerek, "Bu korkunç bir durum" dedi.

(İHA)

Son dakika haberleri! Texas'ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı

Son dakika haberleri! Texas'ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı

Son dakika haberleri! Texas'ta bir binada doğal gaz patlaması: 7 yaralı
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