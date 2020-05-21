Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı
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Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı

Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı Kafalar grubu: "Kafamızı dinledik" Brezilya'dan getirilip Tekirdağ'da karantinaya alınan ünlü Youtuber Grubu Kafalar tahliye oldu.

21.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:14

Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı

Kafalar grubu: "Kafamızı dinledik"

TEKİRDAĞ - Brezilya'dan getirilip Tekirdağ'da karantinaya alınan ünlü Youtuber Grubu Kafalar tahliye oldu.

Bir proje için Brezilya'ya giden Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin'in oluşturdupu 'Kafalar gurubu, korona virüs nedeniyle farklı ülkelerden getirilen 145 kişi ile birlikte Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Yurt Müdürlüğüne yerleştirilmişti. 14 gün karantina süreleri tamamlanan 145 kişinin bugün tahliye işlemleri başladı. Yurdun önüne gelen otobüslerle karantinadaki vatandaşlar evlerine gönderiliyor. Yurtta bulunan Kafalar grubu da tahliye oldu. Kafalar gurubunun üyeleri tahliye sonrası testlerinin negatif çıktığını ifade etti.

"Hepimiz negatif çıktı"

Ünlü Youtuber Kafalar gurubundan Fatih Yasin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 14 gündür devletimizin bize tahsis etmiş olduğu yurtlarda kaldık. Çok memnunduk buradaki bütün ekip arkadaşlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza çok özverili ve iyi davrandılar. Hepimiz negatif çıktı. Buradaki herkese teşekkür ederim. Şimdi evimize gideceğiz. Evde bir haftalık bir dinlenme sürecimiz olacak. Evimize geçtikten sonra projelerimiz yazıp başlayacağız" dedi.

"Kafamızı dinledik"

Bilal Hancı ise yaptığı açıklamada, "Çok sıkıcı geçmedi. Hem kafamızı dinledik. Zaten yoğun bir iş temposundan çıkmıştık. Arkadaşlarımızla birlikte bu zamanı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Burada her şey çok iyiydi. Testimizde negatif çıktı. Brezilya'dan buraya kadar çalışan bütün yetkililere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Testleri negatif çıkan 'Kafalar' karantinadan çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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