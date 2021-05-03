Testler gerekli, ancak bunlar için onları kullanmak şart mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri

Gündelik hayatta kullandığımız pek çok ürün, hayvanların üzerinde test edilip onaylandıktan sonra elimize ulaşıyor. Özellikle kozmetik sektöründe hayvanlar, pek çok zorlu testten geçiyor. Peki, testler için onlara ihtiyacımız var mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri.