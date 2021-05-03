Testler gerekli, ancak bunlar için onları kullanmak şart mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri
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Testler gerekli, ancak bunlar için onları kullanmak şart mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Gündelik hayatta kullandığımız pek çok ürün, hayvanların üzerinde test edilip onaylandıktan sonra elimize ulaşıyor. Özellikle kozmetik sektöründe hayvanlar, pek çok zorlu testten geçiyor. Peki, testler için onlara ihtiyacımız var mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden duyulan rahatsızlık, son zamanlarda medyada geniş yankılar uyandırıyor. Özellikle kozmetik sektöründe kullanılan hayvanlar üzerinde denenen metotlar pek çok hayvansever grubun tepkisine neden olmakta.

Bazı kuruluşlar ise deneylerde hayvanları kullanmak yerine alternatif yöntemlere geçmeye başladı. İşte 7 maddede hayvan deneyleri.

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Testler gerekli, ancak bunlar için onları kullanmak şart mı? İşte 7 maddede hayvan deneyleri
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
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