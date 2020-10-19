Testis travması nedir? Testis travması nasıl geçer? Testis travması tedavisi nasıl yapılır? Skrotal travma nedir?
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Testis travması nedir? Testis travması nasıl geçer? Testis travması tedavisi nasıl yapılır? Skrotal travma nedir?

19.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:47
Testis travması nedir? Testis travması nasıl geçer? Testis travması tedavisi nasıl yapılır? Skrotal travma nedir?

Sperm hücrelerini üreten organlar olan testislerin darbe alması sonucu ortaya çıkan testis travması nedir? Testis nedir? Testis travması neye yol açar? Testis travmasının tedavisi nasıl yapılır?

Testis travması, skrotal travma olarak da adlandırılmaktadır. Peki, Testis travması nedir? Testis travması nasıl geçer? Testis travması tedavisi nasıl yapılır?

TESTİS NEDİR?

Testis, vücutta bulunan diğer organlara göre daha hassas yapıda olan bir organdır. Diğer organlar gibi kemiklerle veya sert ve kalın bir deriyle korunmamaktadır, yapısı oldukça incedir, kesenin içerisinde bulunan testisler çok ince bir deri ile korunmaktadır ki bu korunma sayılmaz. Belli bir sıvı içinde olması onu darbeye daha dayanıklı hale getirse de yine de çok fazla etkili değildir. Bu nedenle en ufak bir darbede bile hasar alırlar ve acıya neden olurlar. Erkeklerin üreme organıdır.

TESTİS TRAVMASI NEDİR?

Testisler erkeklik hormonu salgılayan ve üreme için gerekli olan sperm hücrelerini üreten organlardır. Testise herhangi bir darbe gelmesi (vurma, çarpma, düşme) ya da kesici, delici veya ateşli aletlerle hasara uğraması durumuna testis travması denir. Testis organı, vücudun dışında olması nedeniyle bazı darbelere kolayca maruz kalabilir. Bu travmalar ağrıdan kısırlığa kadar varan birtakım sorunlara yol açabilir.

TESTİS TRAVMASI NEYE YOL AÇAR?

Testise gelen darbe ile ödem, şiddetli ağrı, yırtılma, damar yırtılmasına bağlı gelişen kan toplanması, testis dokusunun dışarı çıkması gibi sorunlara neden olduğu gibi kısırlığa da yol açabilir.

TESTİS TRAVMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR, NASIL GEÇER?

Testis tedavisine başlanmadan önce travmanın şiddeti ve oluş şekli iyice anlaşılmalıdır. Skrotal ultrasonogrofi ve hatta gerekirse MR gibi tanı yöntemleri kullanılarak durum incelenmelidir. Eğer basit bir yaralanma söz konusu ise istirahat yeterli olabilir. Eğer bir yaralanma söz konusuysa ve testis bütünlüğü bozulmuşsa cerrahi operasyonla tedavi yapılmalıdır. Bazı ciddi yaralanmalarda testisin bir kısmı ya da tamamı alınmak zorunda kalınabilir.

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