Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı Bana bir şey olmaz demeyin
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Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı Bana bir şey olmaz demeyin

Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı Bana bir şey olmaz demeyinMANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ayşe Akbey, tedavi gördüğü hastanede çektiği videoları sosyal medya hesanından paylaşarak, Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin diye uyarıda bulundu.

27.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:58

Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı Bana bir şey olmaz demeyin

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Ayşe Akbey, tedavi gördüğü hastanede çektiği videoları sosyal medya hesanından paylaşarak, Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz demeyin diye uyarıda bulundu.

Kula'da son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış görülmesi üzerine bir tekstil fabrikası çalışmasına ara verip, testi pozitif çıkan çalışanlarını 14 gün süreyle evlerinde karantinada tuttu. Kalp ve gizli şeker gibi kronik rahatsızlıkları bulunan fabrika çalışanlarından Ayşe Akbey da, mesai arkadaşlarından karantinaya alınanlar olması üzerine Kula Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptırdı. Alınan test örneğinin sonucu pozitif çıkan Akbey, tedaviye alındı. Hastalığının daha da ilerlemesi üzerine Akbey, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Akbey, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, kurallara uymayan vatandaşların büyük bir riske davetiye çıkardığını söyledi. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' düşüncesiyle kural tanımayan vatandaşların salgına yakalandıktan sonra durumun ciddiyetini anlayacaklarını da sözlerine ekleyen Akbey, tedavi gördüğü hastanede sağlık çalışanlarna kendisi ile çok güzel ilgilendikleri için teşekkür de etti.

Akbey, paylaşımında, Öncelikle herkese günaydın arkadaşlar. Sosyal medyada bakıyorum, herkes sarmaş dolaş. Durumun ciddiyetini kimse anlamıyor. 'Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz' demeyin. Sosyal mesafenize çok dikkat edin. İnanın bu durumda hastaneye düşmek istemezsiniz. Bir mikrop gibi hissediyorsunuz zaten. İlaçlar, vücuda aşırı reaksiyon veriyor. Herkes evde kalsın. İnanın hastanelere düşmek istemezsiniz. Benim kronik rahatsızlığım var. Bu virüs yüzünden nefes almakta zorluk çekiyorum. Burada sağlık çalışanları bize çok iyi bakıyor. Bu videoyu gerçekten çok zor çekiyorum, konuşmakta zorlanıyorum ifadelerine yer verdi. Akbey'in yürek burkan bu paylaşımına sosyal medyadaki arkadaşları beğeni ve yorumlar ile destek verdi.

Testi pozitif çıktı, sosyal medyadan uyardı Bana bir şey olmaz demeyin

Kaynak: DHA

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