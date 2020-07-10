Tesla "Seviye 5" Otonom Sürüş Teknolojisine Çok Yakın! Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Tesla, her geçen yıl farklı bir sistem geliştiriyor.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Tesla, her geçen yıl farklı bir sistem geliştiriyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda araçların kendi kendisini park edebileceği sistemlerini güncellenmişti. Fakat şirketin otonom sürüş ile ilgili çalışmaları en popüler olanı diyebiliriz. Hadi gelin firma bu konuda nasıl bir başarı yakaladı, hep birlikte görelim.

Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirilen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın açılışına birçok kişi davet edildi. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi alanlarda büyük çalışmalar yapan firmalara bu konferansta yer verildi. Tesla CEO'su Elon Musk bu konferansa davetli olan kişiler arasında yer alıyordu.

Tesla seviye 5 otonom sürüş heyecan yaratıyor

Son zamanlarda ismi skandallarla anılan Tesla CEO'su Elon Musk, bu konferansta çok önemli açıklamalar yaptı. Amerika sınırları dışında ilk Gigafactory olma özelliği kazanan tesisi büyük bir önemle vurguladı. Tesla seviye 5 otonom sürüş araçlarının çok yakında piyasaya sunulacağını söyledi.

Elon Musk, şirketin böyle bir otonom sürüş teknolojisine ulaşmasının çok yakın olduğunu ifade etti. Ona göre yıl sonuna kadar bu sürüş teknolojisi tüm Tesla sürücüleri tarafından kullanılabilecek. Amerika sınırları dışında ilk Gigafactory olma özelliğini gösteren şanghay'daki bu tesis, çok büyük bir öneme sahip.

Yapay Zeka Konferansı 9 temmuz ile 11 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Buraya birçok katılımcının gelmesi ve konuşma yapması bekleniyor. Ağırlıklı olarak online devam edecek bu konferans, bakalım daha başka ne tür sonuçlar doğuracak? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir