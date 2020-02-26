Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı
Haberler » Dünya » Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı - Haberler

Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, elektrikli araç üreticisi Tesla’nın iki yıl önce California'da kaza yaparak ölen sürücüsünün, otomobil yarı otomatik pilot konumundayken, elindeki akıllı telefonda video oyunu oynadığını duyurdu.

26.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:42
Tesla'nın test sürüşünde kaza yapan pilotun telefonda oyun oynadığı ortaya çıktı

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın iki yıl önce Kaliforniya'da kaza yaparak ölen sürücüsünün, otomobil yarı otomatik pilot konumundayken, elindeki akıllı telefonda oyunu oynadığını duyurdu.


ABD'de kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması üzerine söz konusu kurul soruşturma başlatmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler