Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı
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Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı. Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?

22.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:34
Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu , "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick-up aracını tanıttı.


Kaliforniya'da yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Musk, Cybertruck'un fütüristik tasarımı için Blade Runner bilim kurgu filminden esinlendiklerini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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