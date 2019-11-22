Tesla bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni pick-up'ını tanıttı
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı. Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?
22.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:34
Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick-up aracını tanıttı.
Kaliforniya'da yapılan tanıtım etkinliğinde konuşan Musk, Cybertruck'un fütüristik tasarımı için Blade Runner bilim kurgu filminden esinlendiklerini ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com