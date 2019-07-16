Tesla bazı modellerinde üretimi bırakıp fiyat indirimine gidiyor
Elektirikli araç sektörünün öncü şirketlerinden Amerikalı Tesla, Model X ve Model S araçlarının standart menzilli modellerini ürütmeyi bıraktı. Ürün yelpazesini sadeleştirmek amacı ile bu adımları atan şirket Model 3'ün de fiyatını indirdiğini açıkladı.
Elektirikli araç sektörünün öncü şirketlerinden Amerikalı Tesla, Model X ve Model S araçlarının standart menzilli modellerini ürütmeyi bıraktı. Ürün yelpazesini sadeleştirmek amacı ile bu adımları atan şirket Model 3'ün de fiyatını indirdiğini açıkladı.
Tesla spor modeli Model X'i, sedan olan Model S'i, "Uzun Menzil" ve daha pahalı olan "Performance" çeşitleri ile sınırlandırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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