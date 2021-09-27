Gürkan Uygun, TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Yıldırım karakteri ile izleyici karşısına çıkmakta. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı, Kurtlar Vadisi adlı dizilerde rol almıştı. En son Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde oynamıştı. Peki, Teşkilat Yıldırım kimdir? Gürkan Uygun kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, aslen nereli? Gürkan Uygun mesleği nedir? Gürkan Uygun dizi ve filmleri neler? Gürkan Uygun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEŞKİLAT YILDIRIM KİMDİR?

Gürkan Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan'la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğdu. Aslen Ordu'ludur ve Gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı.

1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı.

Kendisi en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle tanınır. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı.

Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı.

2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı.

DİZİLER

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007 - Memati

Kurtlar Vadisi Terör - 2007 - Memati

Kurtlar Vadisi - 2003 - Memati Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Şapkadan Babam Çıktı - 2003 - Kerem

Deli Yürek - 2001 - Cihan

Yedi Numara - 2000 - Anıl

Böyle Mi Olacaktı - 1997 - Serkan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Tatlı Kaçıklar - 1996 - Tolgahan

Gürkan Uygun dördüncü dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 26 Nisan 2008 tarinde evlendi. Mihriban Balım(2008) adında bir kızı , Ateş(2010) adında bir oğlu vardır.

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