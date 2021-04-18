Teşkilat Pınar kimdir? Pınar (Ezgi Şenler) kaç yaşında, nereli? Ezgi Şenler'in dizi kariyeri ve biyografisi!
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Teşkilat Pınar kimdir? Pınar (Ezgi Şenler) kaç yaşında, nereli? Ezgi Şenler'in dizi kariyeri ve biyografisi!

Teşkilat Pınar kimdir? Pınar (Ezgi Şenler) kaç yaşında, nereli? Ezgi Şenler'in dizi kariyeri ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Teşkilat dizisi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Teşkilat Pınar kimdir? Gerçek adı ne? Teşkilat Pınar karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Şenler kaç yaşında, nereli? Teşkilat Pınar kimdir? Kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde.

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TRT 1 ekranlarında her Pazar oynayan Teşkilat dizisi kadrosunda yer alan Ezgi Şenler kimdir, kaç yaşında? Ezgi Şenler nereli, mesleği nedir? Ezgi Şenler hayatı ve biyografisi nedir? Teşkilat Pınar kimdir? Pınar (Deniz Baysal Yurtcu) kaç yaşında, nereli? Ezgi Şenler'in dizi kariyeri, hayatı ve biyografisi!

TEŞKİLAT PINAR KİM CANLANDIRIYOR?

Teşkilat dizisinde Pınar karakterini "Ezgi Şenler" canlandırmaktadır.

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler (d. 28 Ocak 1993, Ankara), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara da doğmuştur. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 2016 yılında Kanal D de yayınlanan Bodrum Masalı isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ezgi Şenler dizileri arasında Bodrum Masalı nın yanında Atv de yayınlanan Canevim ve Star TV de yayınlanan Nefes Nefese yer aldı. 2018 yılında Ezgi Şenler Nefes Nefese dizisinde Mercan rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Ezgi Şenler, Müjgan Haksever karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

FİLMOGRAFİ

Bodrum Masalı

Nefes Nefese

Canevim

Çatı Katı Aşk

Teşkilat

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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