Teşkilat izle! Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 13. bölüm fragman izle!
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Teşkilat izle! Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 13. bölüm fragman izle!

Teşkilat izle! Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 13. bölüm fragman izle!
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TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat oldukça beğenildi. Dizinin yeni bölümünün ardından 13. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Teşkilat izle! Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 13. bölüm fragman izle!

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat oldukça beğenildi. Dizinin yeni bölümünün ardından 13. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Teşkilat izle! Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 13. bölüm fragman izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Zehir Etkisini Gösteriyor Leyal'in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

Gürcan Ortadan Kayboluyor Fadi'nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

Mit'e Saldırı Planı Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur'a ulaşır. Zehra'yı deşifre etmek için kızı Yağmur'u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye'ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

Ekibin İmkansız Görevi Fadi'yi Hayatta Tutmak! Saldırı planında Fadi'nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi'dir! Bu gelişme, Fadi'nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

TEŞKİLAT 13.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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Teşkilat izle! Teşkilat son bölüm tek parça izle! Teşkilat 13. bölüm fragman izle! - Haberler
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