Teşkilat Halit Başkan kimdir? Teşkilat Halit Başkan Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ile Ankara'da çekimlerine devam edilen Teşkilat dizisi, uzun süredir hazırlıkların yapıldığı ve çekimlerine de yoğun bir şekilde devam edildiği haberleri ile yer alıyordu. Peki, Teşkilat Halit Başkan kimdir? Teşkilat Halit Başkan rolünü Turgut Tunçalp canlandıracak. Oyuncunun hayatı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler araştırmalarında Teşkilat Halit Başkan Turgut Tunçalp kimdir?

Teşkilat Halit Başkan kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Teşkilat dizisi oyuncuları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizideki Halit karakteri dikkat çekti. Turgut Tunçalp'in hayat verdiği Halit karakteri hakkında bilgiler haberimizde... Teşkilat Halit Başkan Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

TEŞKİLAT HALİT BAŞKAN KİMDİR?

'Teşkilat'ın ikinci sezonunda yer alacak olan Halit Başkan karakteri tüm dengeleri alt üst edecek. Halit başkan karakterini Turgut Tunçalp canlandırıyor. Ekibin yeni lideri olarak görevlendirilen ve istihbarat dünyasının efsanevi isimlerinden biri olan Halit Başkan, soğuk tavrı, profesyonelliği ve mükemmeliyetçi yapısı ile ekibin üyeleri hayli zorlayacak.

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

Turgut Tunçalp12 Mayıs 1976 Sakarya doğumludur.

Oyuncu, Kanal D için çekilen Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde selçuklu komutanı olan "Afşin bey" karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterini canlandırmıştır. 2019-2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Haşmet Façalı karakterini canlandırmıştır. 2021 yılından itibaren Teşkilat dizisinde Halit rolünü oynamaktadır

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