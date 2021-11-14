Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek adı nedir? Tuncer Salman kimdir? Teşkilat'ın Hakkı Dayı'sı Tuncer Salman kaç yaşında, nereli?

Teşkilat Hakkı Dayı Tuncer Salman kimdir? Teşkilat'ın Hakkı Dayı'sı Tuncer Salman kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. TRT 1'in her Pazar ekrana gelen Teşkilat dizisi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Dizinin oyuncuları ilgiyle merak ediliyor. Peki ama Teşkilat Hakkı kimdir?

TEŞKİLAT HAKKI DAYIKİMDİR?

Teşkilat dizisinde Hakkı dayıyı canlandıran Tuncer Salman karakterini ve diziyi anlatırken '' Bilindiği üzere projemiz belli, istihbarat dizisi. Ben de bu dizide istihbarat memurunu oynuyorum.'' diyerek anlattı.

TUNCER SALMAN KİMDİR?

Tuncer Salman, 15 Mart 1965 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı'ndan 1992 yılında mezun oldu.

Tuncer Salman, bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra atandığı Antalya Devlet Tiyatrosu'nda 2001 yılına kadar çalıştı. 2002 yılından itibaren Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 2010 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrıldı.

Tuncer Salman kameralar karşısına ilk kez Emret Bakanım adlı diziyle geçmiş ve Beşik Kertmesi, Annem, Kurtlar Vadisi, Dila Hanım ve Kördüğüm gibi yapımlardaki performansıyla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştır.

Son olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Seyyah karakterine hayat vermiş olan Tuncer Salman, 1.79 metre boyunda ve Balık burcudur.

Tuncer Salman, Teşkilat dizisinde Hakkı karakterine hayat vermektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet