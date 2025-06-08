Teşkilat 146. bölüm tek parça izleme linki var mı? Teşkilat son bölüm neler oldu?

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TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Panter, Akif Başkan'ın helikopterini patlatmıştır. Büyük bir darbe alan Altay ve Korkut intikam ateşiyle düşmanların peşine düşerler. Altay kendisi gibi büyük bir acı yaşayan Korkut'a destek olur. Korkut her ne kadar Kate'e, yaptıklarının cezasını vermek istese de görevi gereği onun yanında oyuna devam etmelidir. Bütün ekipler Altay'ın liderliğinde operasyona hazırken, Altay düşmanla yüzleşmeye çok yakındır.

TRT 1 TEŞKİLAT BÖLÜMLERİ İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat bölümlerini TRT 1 platformlarından canlı izleyebilirsiniz.