: Tesadüf hayat kurtardı: "Hayatımda yanlışlıkla imza attığım en güzel iş"

13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47

Lösemi hastası arkadaşına destek için kan vermeye giden Muhammed, kan bağışı yaptığını sandı ancak kök hücre bağışçı adayı oldu. Bir gün gelen telefonla, 7 yaşındaki Sudenaz'ın hayatını tesadüf eseri kurtardığını öğrendi. Nadir görülen bir kan hastalığı olan aplastik anemi tanısı konulan Sudenaz'ın, Muhammed'in kök hücre bağışı sayesinde yeniden doğdu.

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