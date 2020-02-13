Tesadüf hayat kurtardı: "Hayatımda yanlışlıkla imza attığım en güzel iş"
Lösemi hastası arkadaşına destek için kan vermeye giden Muhammed, kan bağışı yaptığını sandı ancak kök hücre bağışçı adayı oldu.
13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47
Lösemi hastası arkadaşına destek için kan vermeye giden Muhammed, kan bağışı yaptığını sandı ancak kök hücre bağışçı adayı oldu. Bir gün gelen telefonla, 7 yaşındaki Sudenaz'ın hayatını tesadüf eseri kurtardığını öğrendi. Nadir görülen bir kan hastalığı olan aplastik anemi tanısı konulan Sudenaz'ın, Muhammed'in kök hücre bağışı sayesinde yeniden doğdu.
Kaynak: DailyMotion.com