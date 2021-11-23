İZMİR (İHA) - Yaşlı terzinin çantasını çalan hırsız kamerada

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir terzi atölyesinin açık olan kapısından içeri giren hırsız, terzinin çantasını saniyeler içerisinde çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelerek dükkanı açan terzi Ahmet Genç (66), elinde taşıdığı ve içerisinde kimlik kartları, terzilik aletleri ve önemli evrakları bulunan çantayı sandalyesinin kenarına koydu. Bu sırada Ahmet Genç'i takip ettiği öne sürülen kimliği belirsiz bir kişi, Genç'in çantasını çalarak kayıplara karıştı. Önce çantasını yanına almayı unuttuğunu sanan terzi Genç, daha sonra iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğinde çantasının bir kişi tarafından çalındığını fark etti. Polis merkezine giden talihsiz terzi, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ahmet Genç'in iş yerini açarak içeri girmesi, daha sonra kendisini takip eden bir kişinin içeriyi kolaçan edip, çantaya yönelmesi ve ardından çantayı alarak iş yerinden çıktığı anlar yer aldı. Ayrıca şüphelinin sokağın ilerisinde çantanın içerisini kurcalaması ve sokaktan ayrıldığı anlar da çevredeki iş yerleri kamerasınca kaydedildi.

Kameraları inceleyince gerçeği fark etti

Olay günü yaşadıklarını anlatan talihsiz terzi Ahmet Genç, kameraları inceleyene kadar hırsızlık olayından şüphelenmediğini belirtti. Genç, "Sabah 06.30 sıralarında iş yerine geldiğimde temizliğimi yaptım ve ardından kahvaltımı yaptım. Daha sonra çantamı almak istediğimde, çantamı bulamadım. Durumu içerideki ustalara bildirdim, kaldığım otele bildirdim. Otel çalışanları bana çantam ile birlikte işe gittiğimi söylediler. Tramvayda unuttuğumu düşünüp bindiğim durağı da kontrol ettim ama bulamadım. Yeniden buraya geldiğimde kameraları inceledik ve elimde çanta ile geldiğim ve hemen ardından hırsızın çantayı alıp kaçtığı görünüyor. Daha sonra görüntülerle birlikte emniyete giderek, olayı bildirdik ve şikayetçi olduk" diye konuştu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.