Ters köşe (Hande Yener)
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Ters köşe (Hande Yener)

10.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:29
Ters köşe (Hande Yener)

Mesela bunu Lady Gaga giyse tek kelime etmezdik.

Mesela bunu Lady Gaga giyse tek kelime etmezdik.

Aslında başlı başına kendine has bir kombin, ceket üstüne takılan çanta ise çok cool. Gereksiz derili kıyafetlerdense Uzakdoğu esintisine sahip bu tarzı daha çok kabullenebilirim galiba Hande Yener için.

Arkamdan konuşanları duyacağım

Hande Yener önceki gün Nişantaşı'nda özel bir klinikten çıkarken görüntülendi. Kulağındaki çınlama problemi yüzünden kliniğe geldiğini belirten ünlü şarkıcı esprili bir açıklama yaptı: "Tedaviye başladık, ilaçlar iyi geldi. Yoksa hiçbir şeyi duymuyordum resmen dünyam kararmıştı ama artık kendimi iyi hissediyorum. Arkamdan konuşulanları da duyacağım, ona göre kulaklarım tamamıyla açık."

Kaynak: Hürriyet

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