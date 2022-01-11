Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı - Haberler
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Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit'in konuşması Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması ANTALYA - Antalya'da Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'ı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit'in konuşması

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması ANTALYA - Antalya'da Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'ı düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı

Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı

Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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