Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit'in konuşması Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması ANTALYA - Antalya'da Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'ı düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit'in konuşması
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşması
Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması ANTALYA - Antalya'da Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'ı düzenlendi.