Son dakika gündem: TERÖRİSTLERDEN ÜS BÖLGESİNE ROKETLİ SALDIRI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI

Son dakika haber... Suriye'nin El Bab kentinde üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.