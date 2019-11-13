Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti
Van'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.
Van'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışma sürüyor.
Bu kapsamda, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir terörist teslim oldu.
PKK'lı terörist, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak, Van İl Jandarma Komutanlığına getirilecek.