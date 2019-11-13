Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti
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Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti

Van'da İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.

13.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:38
Teröristi teslim olması için ailesi ikna etti

'da İl Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında bir terörist, ailesinin iknası sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışma sürüyor.

Bu kapsamda, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir terörist teslim oldu.

PKK'lı terörist, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak, Van İl Jandarma Komutanlığına getirilecek.

Kaynak: AA
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