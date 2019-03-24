Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar Eden Tutuklu PKK'lı Gece Yarısı Defnedildi
Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayten Beçet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için intihar etmişti. Beçet'in cenazesi Antep'e getirildikten sonra gece karanlığında jandarma gözetiminde defnedildi.
Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK'lı Ayten Beçet, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın üzerinde var olduğunu iddia ettiği tecridin kaldırılması talebiyle intihar etti.Hayatına son veren Ayten Beçet'in cenazesi karayoluyla Gaziantep'e getirildikten sonra gece karanlığında jandarma gözetiminde defnedildi. HDP milletvekilleri ile cenaze katılmak isteyenlerin mezarlığa girişine izin verilmedi.
CENAZESİ GAZİANTEP'E GÖTÜRÜLDÜ
PKK'lı Ayten Beçet'in İstanbul'da alıkonulan cenazesi, dün akşam saatlerinde Gaziantep'e götürüldü. Ankara'dan Gaziantep'e dönen baba Sabri Beçet, kent girişinde polisler tarafından Yeşilkent Mezarlığına götürüldü.
HDP MİLLETVEKİLLERİ MEZARLIĞA SOKULMADI
HDP milletvekilleri de defin işlemine katılmak istedi. Ancak milletvekilleri ve HDP'liler, jandarma komutanı tarafından 'emir aldığı' gerekçesiyle mezarlığa sokulmadı.
GECE YARISI DEFNEDİLDİ
Beçet ailesi, gece karanlığında PKK'lı Ayten Beçet'in cenazesinin defin işlemlerini gerçekleştirdi.
İPLE İNTİHAR ETMİŞTİ
Cezaevi yetkilileri, olayı öğrenerek cezaevine giden avukatlara Beçet'in kendisini asarak intihar ettiğini söyledi. Ancak cenazenin nereye götürüldüğü konusunda bilgi verilmedi.
İLK ZÜLKÜF GEZEN İNTİHAR ETMİŞTİ
17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK'lı tutuklu Zülküf Gezen de Öcalan için intihar etmiş, cenazesi Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Almanya'nın Krefeld kentinde de 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart'ta ölmüştü.
Teröristbaşı Öcalan'a yönelik tecride son verilmesi için son bir ayda 3 terörist yaşamına son verdi.
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Nasıl yaşar san oyle de olursun bu pislik de böyle gitmiş layık olduğu şekil deCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Keşke hazır orda ailece intihar etselermiş zaten insan değillerki ikigün sonra açsınlar o leş nasıl piskokuyup ikigün içinde eti lime lime olur çünkü terörüstün eti leştir ve Allah’a inanmayan masum insanları öldüren bir yaratıktırCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Anlamadığım şey zaten bunları devlet cezaevinde besliyor toplu kamp kurun sonrada vurun kampıCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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savcılık bı araştırsın derım belkıde ceza evınde başına ne geldı belkıde ınsanlar suçlu doğmaz ınsanları suçlu bızler yaparız pasıf kanunlar çakal ınsanlar vs vs bırçok etken vardırCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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rabbim böyle güzel haberler duymayı nasip etsin inşallahCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır