: Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

31.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:29

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı.

MAHKEME CEZAYI KESTİ

Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bozan Karayılan

KOD ADI: CEMAL

Murat Karayılan, 1979'da PKK'ya katıldı. "Cemal" kod adını kullandı. Başlangıçta eylemlerini Şanlıurfa'da yürüttü, sonra Suriye'ye kaçtı. 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın başına geçti. Örgütü Kuzey Irak'ta Kandil Dağı'ndaki üsten yönetti. 14 Ekim 1999'da ABD Hazinesi, Karayılan'ın önemli bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ilan ederek ABD vatandaşlarının kendisiyle mali ve ticari ilişkiler kurmasını yasakladı.

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