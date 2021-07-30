Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor
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Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor

Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Hassa ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Amanos Dağları eteğindeki Çardak Yaylası, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

HATAY'ın Hassa ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Amanos Dağları eteğindeki Çardak Yaylası, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

İlçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta olan, yemyeşil doğası, temiz havası ve tabiatı ile görenleri kendine hayran bırakan yayla, 1430 rakım yüksekliği ile yazın en sıcak günlerinde bile misafirlerini serinletiyor. Hazırlanan proje kapsamında bölgeye, günübirlik ve konaklamalı mesire alanları yapılması planlanıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Çardak Yaylası'na yapılacak hizmetlerle ilgili vatandaşlarla bir araya geldi. Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, bölgenin terörden arındırıldığını ve hiçbir güvenlik sorunu olmadan gezilebileceğini söyledi. Güvenlik güçlerine teşekkür eden Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş da terör örgütlerinden arındırılan bölgede yayla turizmini şenlendirmek için etkinlikler düzenleyeceklerini ve doğa yürüyüşleri gerçekleştireceklerini anlattı.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da yaylaya yapılacak projelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü, günübirlik ve konaklamalı mesire alanları yapmayı planladıklarını kaydetti.


Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor
Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor
Terörden arındırılan Amanos Dağları'ndaki 'Çardak Yaylası' turizme kazandırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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