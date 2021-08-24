Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı
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Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

Terör suçlamasıyla yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve yakalanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve 20 Ağustos'ta yakalanan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Kadırhan, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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